Пилоты преодолели расстояние почти в 4,5 тысячи км.

Два бомбардировщика Ту-22М3 совершили пятичасовой полет над Черным морем. Об этом сообщили представители Минобороны России. Военные рассказали, что самолеты пролетели над нейтральными водами во вторник, 19 мая. Пилоты преодолели почти 4,5 тысячи километров. На отдельных участках экипажи сопровождались представителями Южного военного округа.

В Минобороны РФ напомнили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства. Россия регулярно совершает полеты дальней авиации над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийским морями.

Самолеты Ту-142 выполнили тренировочные полеты над нейтральными водами.