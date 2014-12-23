Прокуратура Петербурга помогает родителю получить ответы от местной школы

Руководство школы проигнорировало обращения родителей ученика.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в сентябре родитель ребенка направил в одну из районных школ 6 обращений по вопросам исполнения законодательства об образовании, в том числе по поводу организации питания, обеспечении учебниками, а также по вопросам доступности сайта школы и изменения некоторых локальных актов. Однако они были проигнорированы.

Прокуратура района в отношении должностного лица образовательного учреждения возбудила 6 дел об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан), которые направила в мировой суд.

Ранее сообщалось, что петербуржцы получили 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков.

Фото: Piter.TV

