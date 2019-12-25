Руководство реставрационной компании "Меандр" задержали по неизвестным причинам

Компания реставрировала консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.

В среду, 23 сентября, стало известно, что руководители реставрационной компании "Меандр" были задержаны в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

Накануне, во вторник, СК задержал собственника и гендиректора компании. Их отправили в столицу. Причины задержания пока неизвестны. В СМИ предполагают, что задержание может быть связано с реконструкцией здания Консерватории на Театральной площади. Кроме того, компания занималась реставрацией консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ранее мы писали, что президент поручил завершить реконструкцию Санкт-Петербургской консерватории.

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