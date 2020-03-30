Руководство футбольного ЦСКА продлило карантин до 1 мая

Армейский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте команды опубликовало новое заявление руководства в связи с эпидемией коронавируса.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами правительства Москвы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ПФК ЦСКА принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая", - сообщается в заявлении.

Также руководство армейского клуба просит болельщиков соблюдать меры предосторожности и по возможности не выходить из дома.

Напомним, ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 22-х туров. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля.

Ранее бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников выступил с предложением аннулировать нынешний сезон.

Фото: pfc-cska.com