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Руководство "Зенита" планирует купить полузащитника "Сочи" Коваленко
Сегодня, 12:43
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Руководство "Зенита" планирует купить полузащитника "Сочи" Коваленко

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Сейчас футболист играет в команде "Крылья Советов".

Руководство "Зенита" заинтересовалось 19-летним полузащитником "Сочи" Александром Коваленко. Об этом сообщили в "РБ Спорт". 

Петербургский клуб рассматривает предложение выкупить игрока следующим летом. Известно, что сейчас на правах аренды он играет в команде "Крылья Советов", но уже в 2023 году станет полноправным членом ФК "Сочи".

Отметим, что игроку поступило предложение и от основной национальной компании Армении. 

Ранее на Piter.tv: главный тренер клуба "Адана Демирспор" прокомментировал спортивную форму Дзюбы.

Фото:  пресс-служба ПФК "Крылья Советов"

Теги: зенит, коваленко, спорт, фк сочи, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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