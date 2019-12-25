Руководство "Зенита" планирует купить полузащитника "Сочи" Коваленко

Сейчас футболист играет в команде "Крылья Советов".

Руководство "Зенита" заинтересовалось 19-летним полузащитником "Сочи" Александром Коваленко. Об этом сообщили в "РБ Спорт".

Петербургский клуб рассматривает предложение выкупить игрока следующим летом. Известно, что сейчас на правах аренды он играет в команде "Крылья Советов", но уже в 2023 году станет полноправным членом ФК "Сочи".

Отметим, что игроку поступило предложение и от основной национальной компании Армении.

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Фото: пресс-служба ПФК "Крылья Советов"