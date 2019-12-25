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Гендиректор петербургской компании запретил сотрудникам пользоваться бумажными деньгами
Сегодня, 10:22
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himif

Гендиректор петербургской компании запретил сотрудникам пользоваться бумажными деньгами

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Руководство ООО "Гефест" выпустило приказ, противоречащий трудовому законодательству.

Прокуратура Колпинского района нашла в деятельности ООО "Гефест" нарушения трудового законодательства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в компании был выпущен приказ, противоречащий закону.

Установлено, что гендиректор организации решил изменить некоторые условия работы в период пандемии коронавируса и распорядился запретить сотрудникам пользоваться бумажными деньгами. Кроме того, глава компании запретил работникам уезжать из мест пребывания, разрешал проводить проверки организации только по решению суда и пригрозил сотрудникам незамедлительным увольнением в случае нарушения приказа.

Протекст прокуратуры удовлетворили, приказ гендиректора признали утратившим силу.

Появилось видео жуткого пожара на улице Книпович.

Фото: pixabay

Теги: гендиректор, наличные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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