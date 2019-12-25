Гендиректор петербургской компании запретил сотрудникам пользоваться бумажными деньгами

Руководство ООО "Гефест" выпустило приказ, противоречащий трудовому законодательству.

Прокуратура Колпинского района нашла в деятельности ООО "Гефест" нарушения трудового законодательства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в компании был выпущен приказ, противоречащий закону.

Установлено, что гендиректор организации решил изменить некоторые условия работы в период пандемии коронавируса и распорядился запретить сотрудникам пользоваться бумажными деньгами. Кроме того, глава компании запретил работникам уезжать из мест пребывания, разрешал проводить проверки организации только по решению суда и пригрозил сотрудникам незамедлительным увольнением в случае нарушения приказа.

Протекст прокуратуры удовлетворили, приказ гендиректора признали утратившим силу.

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