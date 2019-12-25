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Руководство ATP перенесло турнир ATP-250 из Петербурга в Нур-Султан
Сегодня, 9:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Руководство ATP перенесло турнир ATP-250 из Петербурга в Нур-Султан

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Спортивное мероприятие пройдет в сентябре.

Мужской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов перенесли из Петербурга в столицу Казахстана. Информация об этом появилась на сайте организации.

Турнир категории ATP 250 пройдет в Нур-Султане с 19 по 25 сентября. О причинах переноса не сообщается. 

Турнир проводился в Северной столице с 1995 года. В 2020 году его впервые приняла столица Казахстана. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько. 

Фото: Pexels 

Теги: атр, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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