Руководство ATP перенесло турнир ATP-250 из Петербурга в Нур-Султан

Спортивное мероприятие пройдет в сентябре.

Мужской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов перенесли из Петербурга в столицу Казахстана. Информация об этом появилась на сайте организации.

Турнир категории ATP 250 пройдет в Нур-Султане с 19 по 25 сентября. О причинах переноса не сообщается.

Турнир проводился в Северной столице с 1995 года. В 2020 году его впервые приняла столица Казахстана.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько.

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