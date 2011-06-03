Руководителя жилагентства Петербурга заподозрили в создании преступной схемы на 70 млн рублей

В Невском районе выявили фиктивную охрану и поддельные трудоустройства с крупным ущербом.

В Петербурге возбудили уголовное дело против директора "Жилищного агентства Невского района" и трех его предполагаемых сообщников, которых следствие подозревает в создании преступной группы для хищения средств бюджета в особо крупном размере.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении четырех человек, среди которых числится директор "Жилищного агентства Невского района". По данным ведомства, фигурантов подозревают в организации преступного сообщества, действовавшего с января 2023 года и занимавшегося хищением бюджетных средств.

Следователи установили, что участники группы создали фиктивное охранное предприятие, на которое оформлялись контракты на сумму "три миллиона рублей". В действительности охранные услуги не предоставлялись, а перечисленные средства присваивались.

Кроме того, по версии следствия, фигуранты оформили фиктивное трудоустройство "не менее 62 человек" в качестве дворников. Зарплаты, выделенные на оплату их труда, также выводились, что привело к ущербу бюджету более чем на "70 миллионов рублей".

Правоохранительные органы проверяют возможную причастность группы к организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию России. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

