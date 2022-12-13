Руководители многих петербургских предприятий вводят обязательную зарядку

В некоторых компаниях даже есть помещения, в которых работники могут позаниматься на тренажерах.

Производственная гимнастика возвращается на предприятия. Обязательную физкультуру для сотрудников вводят все больше крупных компаний города. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Небольшую разминку перед рабочим днем проводят и в 38-й больнице имени Семашко в Пушкине. Сотрудники выполняют махи руками и делают растяжку. Кроме того, к занятиям подключают и пациентов.

В некоторых компаниях даже есть помещения, в которых работники могут размяться. Так, на петербургском предприятии по производству газовых турбин оборудовали спортивные зоны, где сотрудники во время перерыва используют тренажеры.

По мнению многих руководителей компаний, разминка необходима для поддержания здоровья работников. Более выносливые и крепкие телом специалисты демонстрируют высокую эффективность.

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