Раисе Николаевне подарили часы ”Победа”.

В пятницу, 17 июня, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его заместитель Андрей Голобородько прибыли в поселок Песочное, чтобы поздравить местную жительницу Раису Николаевну Гусар со столетием. Также женщине выразили признательность представители Полянского сельского поселения Василий Козлов и Алексей Костюченко. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Геннадий Орлов отметил, что Раиса Николаевна по праву считается примером человека, на протяжении всей жизни проявлявшей любовь к Отчизне, родной земле и своей семье. Биография изменницы начинается с 1920 года. Она пережила две войны: во время советско-финляндских сражений работала проводником в санитарном составе за Белоостровом, а в Великую Отечественную - на Южно-Уральской магистрали.

Кроме того, у Раисы Николаевны есть большая семья, состоящая из двух сыновей, шести внуков, тринадцати правнуков и одного праправнука.

В качестве подарка имениннице представители власти подготовили копию часов "Победа" 1945 года, специально направленные Александром Дрозденко.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО