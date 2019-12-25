Школьница из Выборгского района стала ученицей года-2019

Татьяна Байбородина признана лучшей в номинации "За высокие достижения в творческой деятельности".

В России определены победители федерального конкурса "Ученик года – 2019". Одной из финалисток стала ученица 9 класса Первомайского центра образования Выборгского района Татьяна Байбородина. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



Также призовые места заняли школьники из Калужской и Калининградской областей, а также из Татарстана. Все они прошли 4 этапа, которые длились с октября прошлого года. Сначала участники продемонстрировали судьям портфолио с достижениями, затем – подготовили сочинение на тему "Мой регион – территория больших возможностей", после прошли тест по выбранному направлению. Наконец, в финале предстояло выполнить практическое задание, с которым победители успешно справились.



Татьяна Байбородина проявила свои способности в номинации "За высокие достижения в творческой деятельности". Ее прочтение произведений в стихах и прозе впечатлило жюри..



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