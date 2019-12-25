Выборгские школьники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию

Результаты будут готовы не позже 30 июля.

В четверг, 16 июля, одиннадцатиклассники Выборгского района приступили к сдаче единого госэкзамена по химии и обществознанию. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В общественной науке себя попробовали 230 будущих абитуриентов, а химические формулы решились покорить только 49 учащихся.

Каждый экзамен имеет отличительные особенности: так, на выполнение заданий по обществознанию, разделенных на две части, было выделено 3 часа 55 минут. Минимальный результат для сдачи составляет 42 балла. Экзамен по химии длился чуть меньше – 3,5 часа. Для успешного прохождения необходимо заработать от 36 баллов.

Свои результаты вчерашние школьники смогут узнать не позднее 30 июля.

Отметим, что экзаменационные мероприятия проходили в зданиях выборгских школ номер 8, 13 и 14 с учетом противоэпидемических норм.

Ранее мы рассказали о том, что 13 июля школьники Выборгского района сдали ЕГЭ по физике и истории

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО