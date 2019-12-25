Руководитель УФССП по Ленобласти Абатуров ночью устроил допрос беременной подчиненной

Он обещал "написать на нее заявление в СК России". Женщине стало плохо.

Руководитель УФССП России по Ленинградской области вместе со спецназом вошел в ведомство в Гатчине и устроил допрос беременной коллеге. Об этом сообщили на портале 47 news.

Cиловики ворвались в здание еще 11 ноября. В учреждении они нашли подчиненную Абатурова Ирину Мериц и провели женщину в кабинет, где позже ее начал допрашивать глава УФССП. Разговор Абатурова с сотрудницей отделения судебных приставов длился с 19:00 четверга до 3:00 ночи пятницы. На следующие сутки женщина пожаловалась на здоровье.

Известно, что главный судебный пристав Ленобласти пообещал "написать на женщину заявление в СК России". Но начальник Гатчинского отделения УФССП России по региону Ирина Дюкарева заявила, что будет отстаивать коллегу.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд арестовал госинспектора Ростехнадзора и директора шахты после ЧП на "Листвяжной".

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