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Руководитель УФССП по Ленобласти Абатуров ночью устроил допрос беременной подчиненной
Сегодня, 16:07
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Руководитель УФССП по Ленобласти Абатуров ночью устроил допрос беременной подчиненной

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Он обещал "написать на нее заявление в СК России". Женщине стало плохо.

Руководитель УФССП России по Ленинградской области вместе со спецназом вошел в  ведомство в Гатчине и устроил допрос беременной коллеге. Об этом сообщили на  портале 47 news.

Cиловики ворвались в здание еще 11 ноября. В учреждении они нашли подчиненную Абатурова Ирину Мериц и провели женщину в кабинет, где позже ее начал допрашивать глава УФССП. Разговор Абатурова с сотрудницей отделения судебных приставов длился с 19:00 четверга до 3:00 ночи пятницы. На следующие сутки женщина пожаловалась на здоровье.

Известно, что главный судебный пристав Ленобласти пообещал "написать на женщину  заявление в СК России". Но начальник Гатчинского отделения УФССП России по региону Ирина Дюкарева заявила, что будет отстаивать коллегу.

Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд арестовал госинспектора Ростехнадзора и директора шахты после ЧП на "Листвяжной".

Фото: Pexels

Теги: абатуров, беременная, допрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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