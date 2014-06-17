Суд арестовал госинспектора Ростехнадзора и директора шахты после ЧП на "Листвяжной"

Всем фигурантам расследования будет выбрана мера пресечения 27 ноября.

Суд арестовал государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора и директора шахты после ЧП на "Листвяжной". Об этом рассказали представители пресс-службы Центральной районной инстанции. Известно, что Вячеслав Семыкин будет под стражей на протяжении двух месяцев (до 26 января).

Также мера пресечения выбрана для директора шахты Сергея Махракова. Против начальника, а также его первого заместителя СК РФ возбудил уголовное дело по статье за нарушение промышленных требований по безопасным условиям работы на опасных объектах, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц.

Напомним, что в трагедии на шахте погиб 51 человек. Ранее следствие ходатайствовало об аресте Семыкина. Прокуратура поддержала ходатайство стороны обвинения. По делу также проходит коллега Семыкина, инспектор Ростехнадзора Сергей Винокуров. Оба фигуранта подозреваются в нарушении части 3 статьи 293 УК РФ. Меру пресечения чиновнику суд назначит также 27 ноября.

В Кузбассе уволили мэра устроившего банкет во время траура из-за трагедии на шахте "Листвяжная".

Фото и видео: Telegram / SHOT

