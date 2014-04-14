В Кузбассе уволили мэра устроившего банкет во время траура из-за трагедии на шахте "Листвяжная" 

На своем посту он проработал один день.

Нового мэра города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко уволили спустя день после его вступления в должность. Поводом для этого стал банкет, который градоначальник организовал в честь своего назначения, и который прошел во время траура по погибшим шахтёрам и спасателям при ЧП в "Листвяжной". Ролик с праздника появился в сети.

Глава региона Сергей Цивилёв заявил, что подобное поведение недопустимо.

Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать

Сергей Цивилёв

Известно, что Вячеслав Старченко более 12 лет занимал должность главврача в больницах Кемеровской области. Он также работал директором санатория, депутатом горсовета Прокопьевска и заместителем мэра города.

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Видео: Telegram / Baza