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В Кузбассе уволили мэра устроившего банкет во время траура из-за трагедии на шахте "Листвяжная" 

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На своем посту он проработал один день.

Нового мэра города Прокопьевска Кемеровской области Вячеслава Старченко уволили спустя день после его вступления в должность. Поводом для этого стал банкет, который градоначальник организовал в честь своего назначения, и который прошел во время траура по погибшим шахтёрам и спасателям при ЧП в "Листвяжной". Ролик с праздника появился в сети. 

Глава региона Сергей Цивилёв заявил, что подобное поведение недопустимо. 

Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать
Сергей Цивилёв

Известно, что Вячеслав Старченко более 12 лет занимал должность главврача в больницах Кемеровской области. Он также работал директором санатория, депутатом горсовета Прокопьевска и заместителем мэра города. 

Ранее мы писали о том, что губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Видео: Telegram / Baza

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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