Руины усадьбы Зубовых "Отрада" в Ломоносове продают за 10 млн рублей

Здание находится в плачевном состоянии.

В Петербурге продают памятник регионального значения – усадьбу Зубовых "Отрада", расположенную в Ломоносове. Здание находится в плачевном состоянии. Объявление появилось на одном из агрегаторов предложений о купли-продаже.

Согласно данным Росреестра, с февраля 2012 года усадьба принадлежит частному лицу Олегу Чермянину. В объявлении собственник указал, что здание сильно разрушено и нуждается в оперативном проведении восстановительно-реставрационных работ.

На сегодняшний день у Чермянина есть согласованный в Комитете по градостроительству и архитектуре, а также в Комитете по охране памятников проект реконструкции усадьбы под современное использование. Здание предлагается приспособить под культурный центр или приобрести для личного использования. За участок с памятником регионального значения продавец хочет получить 10 млн рублей.

Руины усадьбы Зубовых "Отрада" расположены по адресу: улица Токарева, 2А. Главное здание было возведено в первой четверти XVIII века. Перестройка проводилась в первой половине XIX века. Владельцем усадьбы был первый канцлер Российской империи, президент коллегии иностранных дел Гавриил Головкин. При нем усадьба называлась "Рощинское". Имя "Отрада" ей дал последний владелец, граф Зубов.

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Фото: citywalls.ru