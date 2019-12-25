Памятник Петру I в Петропавловской крепости попросили демонтировать

Он был установлен в 1990-е годы.

Искусствовед Вера Смирнова попросила демонтировать памятник Петру I у Петропавловской крепости. Женщина обратилась к депутату Госдумы Евгению Марченко, в тот в свою очередь ― к губернатору Александру Беглову.

По информации "РИА Новости", специалист считает, что памятник не представляет художественную ценность и является лишь "карикатурой на великого человека". Также неудачно выбрано расположение: памятник около усыпальницы русских императоров в Петропавловском соборе Смирнова назвала кощунством.

Автором памятника является скульптор Михаил Шемякин.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Декабристов появится памятник поэту Александру Блоку.

Фото: Википедия