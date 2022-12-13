В Выборге закроют доступ к руинам Кафедрального собора

В Выборге ограничили доступ к объекту культурного наследия федерального значения "Кафедральный собор" в связи с его аварийным состоянием. Об этом сообщила пресс-служба "Выборгского объединённого музея-заповедника".
На объекте планируется провести противоаварийные работы и консервацию. Для этого готовится проектно-сметная документация.
Администрация музея попросила жителей и гостей Выборга не приближаться к руинам и не парковать рядом с ними транспорт.
Ранее стало известно, когда закроется на просушку парк "Монрепо".
Фото: Pxhere
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