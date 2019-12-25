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Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю
Сегодня, 15:05
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matveyvn

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

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Железнодорожное сообщение в регионе будет восстановлено к 23 июня.

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю, тогда же по нему возобновится движение. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, железнодорожное сообщение в регионе будет восстановлено к 23 июня. Чтобы добраться до Мурманска, будет использоваться часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла. Длина участка - 5,7 километров. Полотно уложат до 23 июня.

Ранее мы рассказывали, что железнодорожные войска Минобороны РФ подключили для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском, нарушенного из-за обрушения ж/д моста через реку Кола. Об этом сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

Теги: железнодорожное сообщение, мост, мурманская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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