Железнодорожное сообщение в регионе будет восстановлено к 23 июня.

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю, тогда же по нему возобновится движение. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, железнодорожное сообщение в регионе будет восстановлено к 23 июня. Чтобы добраться до Мурманска, будет использоваться часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла. Длина участка - 5,7 километров. Полотно уложат до 23 июня.

Ранее мы рассказывали, что железнодорожные войска Минобороны РФ подключили для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском, нарушенного из-за обрушения ж/д моста через реку Кола. Об этом сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.