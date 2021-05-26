Руферы забрались на купол Казанского собора и сняли на видео алый закат

Вечером 25 мая петербуржцы сняли на видео руферов, которые забрались на купол Казанского собора. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
На записи видно, что экстремалы забрались на самый верх собора и при этом не использовали страховки.
Также в сети появилось видео, снятое самими руферами. На записи открывается панорамный вид на город. Кроме того, можно полюбоваться алым закатом.
Ранее руферов заметили на крыше академии Штиглица.
Видео: 78.ru
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