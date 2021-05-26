Руферы забрались на купол Казанского собора и сняли на видео алый закат

Экстремалы залезли на самый верх собора без страховки.

Вечером 25 мая петербуржцы сняли на видео руферов, которые забрались на купол Казанского собора. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

На записи видно, что экстремалы забрались на самый верх собора и при этом не использовали страховки.

Также в сети появилось видео, снятое самими руферами. На записи открывается панорамный вид на город. Кроме того, можно полюбоваться алым закатом.

Ранее руферов заметили на крыше академии Штиглица.

Видео: 78.ru