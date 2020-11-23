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На крыше академии Штиглица заметили руферов
Сегодня, 20:03
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kraratau27

На крыше академии Штиглица заметили руферов

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В Сети пользователи выдвинули предположение о том, что молодые люди поднялись на крышу вуза, чтобы с комфортом посмотреть на салют.

В воскресенье на крышу Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица поднялись руферы. Трех молодых людей заметили на здании вуза прохожие. Об этом сообщили "Невские новости" 9 мая.

В Сети пользователи предположили, что парни залезли на здание, чтобы спокойно посмотреть на праздничный салют. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что руфер из Новосибирска показал Петербург с высоты птичьего полета. Отметим, что повторять действия "покорителей высот" опасно. Ко всему прочему, у некоторых и вовсе отсутствует инстинкт самосохранения.

Напомним, что на данный момент в центре Петербурга более 5,6 тысячи крыш являются потенциально опасными. За подъем на них нарушителям придется платить штраф.

Фото: телеграм-канал "1703"

 

 

Теги: 9 мая, день победы, крыши петербурга, петербург, руферы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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