Видео: Руферы покачались на проводах на каналом Грибоедова

"Через 15 мин безудержного веселья кабель был благополучно порван".

В Международный Женский День группа молодых петербуржцев решила устроить экстремальную фотосъемку, ради которой она забралась на провода над Каналом Грибоедова. Очевидцы опубликовали в сети видеоролик бесплатного "Цирка Дю Солей".На кадрах видно, как молодая девушка без страховки сидит на проводах.

Через 15 мин безудержного веселья кабель был благополучно порван . Обошлось без жертв )))

- написали пользователи.

Позднее руферы продолжили "развлекаться" уже на самой крыше.



Поведение молодых людей было встречено пользователями неоднозначно. С одной стороны петербуржцы отметили, что управляющую компанию следует штрафовать за оставленные открытыми двери. В полемику с ними вступили другие граждане, по мнению которых отдых на крышах при соблюдение техники безопасности и норм поведения никому не повредит и оставит массу впечатлений.



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Видео и фото: группа "Признавашки Петербург"