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Петербуржцы сняли на видео руферов на мачте "Летучего голландца"

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Сами молодые люди сделали несколько потрясающих кадров с высоты.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии и видеозапись, на которых видно, как петербургские руферы забрались на мачту корабля-ресторана "Летучий Голландец". Экстремалов заметили в ночь на 25 июня.

Этой ночью, было замечено несколько руферов-экстремалов на кораблике "Летучий Голландец". Получилось запечатлеть их. После мониторинга соцсетей нашлись и их снимки.

Очевидцы

Сами молодые люди сделали несколько потрясающих кадров с высоты. Некоторые петербуржцы восторгались их смелостью и красотой города, другие, напротив, посчитали данный поступок глупым.

В марте руферы незаконно проникли в "Кресты" и устроили фотосессию в форме ФСИН.
Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП

Теги: летучий голландец, руферы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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