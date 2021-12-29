Руфер забрался на шпиль Дома офицеров с олимпийским флагом сборной России

В Петербурге руфер решился на рискованный поступок, чтобы поддержать российских спортсменов, выступающих сейчас на олимпиаде в Пекине. Молодой человек забрался на шпиль Дома офицеров с флагом сборной России. В Instagram он выложил видео своего опасного восхождения.
В современном мире я не поддерживаю многие вещи, но есть то, что в моих глазах останется неизменным навсегда — это спорт.
Написал молодой человек в Instagram
Он также добавил, что со своей стороны хотел бы выразить максимальную поддержку, тем, кто сейчас выступает на олимпиаде. Любитель экстрима пожелал российским спортсменам побед и побольше золотых медалей.
Ранее Евгения Медведева поздравила российских фигуристов с победой на Играх-2022.
Видео: Instagram / spb_hardcore
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