Руфер забрался на шпиль Дома офицеров с олимпийским флагом сборной России

Таким образом молодой человек хотел поддержать российских спортсменов, выступающих сейчас в Пекине.

В Петербурге руфер решился на рискованный поступок, чтобы поддержать российских спортсменов, выступающих сейчас на олимпиаде в Пекине. Молодой человек забрался на шпиль Дома офицеров с флагом сборной России. В Instagram он выложил видео своего опасного восхождения.

В современном мире я не поддерживаю многие вещи, но есть то, что в моих глазах останется неизменным навсегда — это спорт. Написал молодой человек в Instagram

Он также добавил, что со своей стороны хотел бы выразить максимальную поддержку, тем, кто сейчас выступает на олимпиаде. Любитель экстрима пожелал российским спортсменам побед и побольше золотых медалей.

Ранее Евгения Медведева поздравила российских фигуристов с победой на Играх-2022.

Видео: Instagram / spb_hardcore