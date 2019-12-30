Руфер разрисовал башню театра имени Миронова

Молодой человек достал баллончик и нарисовал на углу здания свой тег.

Руфер разрисовал башню театра Русской антрепризы имени Андрея Миронова на Большом проспекте Петроградской стороны, 75. Он достал баллончик с черной краской и оставил на углу башенки свой тег. Об этом сообщается в группе "Roof Life" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в субботу, 25 января. Известно, что большинство активистов из движения руферов осудили поступок товарища. Стоит отметить, что уже нашлись добровольцы, которые закрасили "творчество" вандала и вернули башне прежний вид.

Ранее мы писали, что петербургский фотограф-руфер, сорвавшийся с Ростральной колонны, встал на ноги.

Фото: visit-petersburg.ru, ВКонтакте / Roof Life | НОВОСТИ РУФИНГА | 24