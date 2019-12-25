Рудковская рассказала о своем походе в Эрмитаж

Прогулка по музею помогла женщине "нагулять аппетит".

В субботу, 8 февраля, российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram серию историй и фотографий из Санкт-Петербурга. Многие из них были сделаны в Эрмитаже.

Женщина призналась, что не смогла осилить "22 километра выставочных залов", ведь для этого бы ей понадобилось еще несколько дней. Однако она подчеркнула, что даже неполная прогулка помогла ей " хорошенько нагулять аппетит".

После экскурсии звезда отправилась в ресторан отеля "Астория", а подписчики в комментарии к её публикациям.

Ранее мы писали, что Ивлеева нашла у себя новую болезнь во время посещения Петербурга.

Фото: rudkovskayaofficial