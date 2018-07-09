Рудковская ответила на слухи о питерской любовнице Плющенко

Жена фигуриста отметила, что она "не злопамятная, но память у нее хорошая".

Продюсер Яна Рудковская резко отреагировала на слухи о молодой любовнице Евгения Плющенко. Жена известного фигуриста отметила, что в былые времена она подала бы в суд. "Я не злопамятная, но память у меня хорошая", - заявила Рудковская в своем Telegram-канале "Голубь Мира".

По слухам, любовницей Плющенко является модель из Петербурга, которую фигурист якобы содержит уже 2,5 года. Сам Плющенко опроверг эту информацию, заявив, что любит свою жену. "А чего они не написали, что у меня пять любовниц, и что мы с тобой не живем, разводимся?" – приводит слова супруга в своем посте Рудковская.

Ранее мы писали, что сектанты угрожали убийством 6-летнему сыну Плющенко и Рудковской.

Видео: ВКонтакте / Яна Рудковская