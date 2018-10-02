Сектанты угрожали убийством 6-летнему сыну Плющенко и Рудковской

Звездная пара обратилась в полицию с заявлением, опасаясь за жизнь ребенка.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию с заявлением, опасаясь за жизнь 6-летнего сына. В адрес "Гном Гномыча" (так ласково называют мальчика родители) начали поступать угрозы от безумных подписчиков Instagram. Неизвестные угрожали ребенку убийством. Об этом заявила мама мальчика на своем Telegram-канале "Голубь мира".

Звездные родители уверены, что угрозы и проклятия в адрес их маленького сына слали представители секты. Сейчас все аккаунты злоумышленников заблокированы, а все угрозы нотариально заверены. Полиция уже взяла след преступников.

Адвокат Яны Рудковской Татьяна Стукалова заявила, что письма начали поступать примерно месяц назад. Комментарии этих людей стали появляться во всех аккаунтах знаменитой семьи. Больше защитница ничего не смогла сказать, действуя в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Ранее мы писали, что "Золотой граммофон" в Петербурге обернулся скандалом.

Видео: Instagram/rudkovskayaofficial и instagram/plushenkoofficial