"Золотой граммофон" в Петербурге закончился скандалом

Официальная группа мероприятия "ВКонтакте" заполнена возмущенными отзывами от зрителей.

"Золотой граммофон", который состоялся в Петербурге 10 ноября, закончился скандалом. Официальная группа мероприятия "ВКонтакте" заполнена возмущенными отзывами от зрителей, пришедших послушать любимых исполнителей в Ледовый дворец. Люди требуют объяснить, почему концерт длился два часа, вместо заявленных трех. Кроме того, они упрекают звезд российского шоу-бизнеса в исполнении песен "под фанеру" и жалуются на непрофессионализм ведущих.

Не все гладко прошло и у самых артистов. Например, во время выступления у Светланы Лободы вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Певица была вынуждена придерживать устройство рукой на протяжении всей песни.

Николай Басков и вовсе не смог присутствовать на церемонии. Артист опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал, что у его самолета не заводится двигатель. Кроме того, певец опоздал из-за участия в юбилейном концерте Александры Пахмутовой в Москве.

В итоге происходящее в тот вечер в Ледовом дворце зрители назвали "посмешищем" и пообещали в своих отзывах никогда больше не посещать "Золотой граммофон". К слову, цены на билеты начинались от 2500 рублей.

Отметим, что 23 ноября концерт состоится в Кремле. Цены на билеты на московское шоу начинаются от 5000 рублей.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, почему выбрал образ Папы Римского на концерте.

Фото: Instagram / grammofonspb

Видео: Instagram / nikolaibaskov, izarmasha