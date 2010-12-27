Рублевский: у предприятий Петербурга нет денег на уборку снега

Глава городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский рассказал, почему в Петербурге возникли сложности с уборкой снега в этом году.

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский назвал три причины сложившейся проблемы со снегом - недофинансирование, недостаток техники и специалистов. В первую очередь на качество работы влияет недофинансирование. Дорожники используют все имеющиеся ресурсы для уборки улиц, однако этих средств недостаточно. Последствие этой проблемы - отсутствие нужного числа сотрудников, которые могли бы осуществлять непрерывную работу в усиленном режиме. Рублевский считает, что эту проблему можно решить, увеличив финансирование. На эту же проблему указал и вице-губернатор Николай Бондаренко.

В этом году были выделены средства на вывоз 1 млн 800 тысяч кубометров снега, уже вывезли 2 млн 800 тысяч кубометров. У предприятий нет денег на уборку, а город не может добавить средств пояснил Рублевский

Глава комитета отметил, что уборку также задерживает сильная запаркованность улиц. Некоторые улицы города приходится перекрывать, чтобы у дорожников была возможность убрать снег. Помогают в работе и эвакуаторы, которые переставляют машины.

Напомним, что Вячеславу Нотягу снова отказали в УДО.

Фото: Piter.tv