Рублев вышел в третий круг US Open

Встреча с французом Риндеркнехом продолжалась 4 часа 9 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США, последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

Во втором круге соперником шестой ракетки мира был французский спортсмен Артур Риндеркнех. Рублев одержал волевую победу со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 9 минут.

Следующим соперником Рублева на US Open станет чех Иржи Легечка. Матч состоится завтра, 30 августа.

Ранее мы сообщали, что Медведев пробился во второй круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships