Медведев пробился во второй круг US Open

Встреча с сербом Лайовичем продолжалась 2 часа 35 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

В первом круге соперником пятой ракетки мира был сербский спортсмен Душан Лайович. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Соперником Медведева во втором круге US Open станет венгр Фабиан Марожан. Матч состоится завтра, 29 августа.

Ранее мы сообщали, что Андреева вышла во второй круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships