Андреева вышла во второй круг US Open

В первом круге россиянка обыграла Осорио-Серрано.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США, последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

Соперником 23-й ракетки мира в первом круге была колумбийская спортсменка Мария-Камила Осорио-Серрано. Андреева одержала победу со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Следующей соперницей россиянки станет Эшлин Крюгер из США.

Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла во второй круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships