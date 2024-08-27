Касаткина вышла во второй круг US Open

Встреча с румынкой Кристиан продолжалась 1 час 17 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США, последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

В матче первого круга соперницей 13-й ракетки мира была румынская спортсменка Жаклин Кристиан. Касаткина одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Во втором круге US Open Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Встреча состоится завтра, 28 августа.

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships