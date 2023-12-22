Рублев вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Россиянин обыграл испанца Мартинеса во втором круге турнира.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Соперником шестой ракетки мира во втором круге турнира был испанский спортсмен Педро Мартинес. Рублев одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа.

В третьем круге "Ролан Гаррос" Рублев сыграет против победителя матча Александр Мюллер (Франция) – Маттео Арнальди (Италия).

Ранее мы сообщали, что Андреева уступила Соболенко в первом круге "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros