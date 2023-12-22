Рублев вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Соперником шестой ракетки мира во втором круге турнира был испанский спортсмен Педро Мартинес. Рублев одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа.
В третьем круге "Ролан Гаррос" Рублев сыграет против победителя матча Александр Мюллер (Франция) – Маттео Арнальди (Италия).
Ранее мы сообщали, что Андреева уступила Соболенко в первом круге "Ролан Гаррос".
Видео: YouTube / Roland-Garros
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