Андреева уступила Соболенко в первом круге "Ролан Гаррос"

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Российская теннисистка Эрика Андреева завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

Соперницей 100-й ракетки мира в первом круге турнира была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Андреева уступила со счетом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Во втором круге "Ролан Гаррос" Соболенко сыграет против японки Моюки Учижимы.

Ранее мы сообщали, что Надаль уступил в первом круге "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros