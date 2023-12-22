Андреева уступила Соболенко в первом круге "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Эрика Андреева завершила свое выступление на Открытом чемпионате Франции.
Соперницей 100-й ракетки мира в первом круге турнира была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Андреева уступила со счетом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Во втором круге "Ролан Гаррос" Соболенко сыграет против японки Моюки Учижимы.
Ранее мы сообщали, что Надаль уступил в первом круге "Ролан Гаррос".
Видео: YouTube / Roland-Garros
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