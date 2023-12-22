Надаль уступил в первом круге "Ролан Гаррос"

Испанец побеждал на турнире 14 раз.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свое выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче первого круга турнира бывший лидер рейтинга ATP встречался с Александром Зверевым из Германии. Надаль потерпел поражение со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

Напомним, Рафаэль Надаль побеждал на "Ролан Гаррос" 14 раз. Сейчас испанец располагается на 275-й строчке мирового рейтинга.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел во второй круг "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros