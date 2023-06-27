Рублев вышел в финал турнира в Монреале

В полуфинале россиянин обыграл итальянца Арнальди.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP серии "Мастерс" в Монреале.

Соперником восьмой ракетки мира в полуфинале был итальянский спортсмен Маттео Арнальди. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В финальном матче турнира Рублев сыграет против Алексея Попырина из Австралии. Соперники встретятся завтра, 13 августа.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в полуфинал турнира в Монреале.

Видео: YouTube / Tennis TV