Рублев вышел в полуфинал турнира в Монреале

Россиянин обыграл Синнера в четвертьфинале.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Монреале.

Соперником восьмой ракетки мира в четвертьфинале турнира был итальянский спортсмен Янник Синнер. Рублев одержал победу со счетом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

В полуфинале турнира в Монреале Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Встреча состоится завтра, 12 августа.

Ранее Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Торонто.

Видео: YouTube / Tennis TV