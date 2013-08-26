Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Торонто

Встреча с Самсоновой продолжалась 2 часа 11 минут.

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто.

В четвертьфинале турнира соперницей 24-ракетки мира была ее соотечественница Людмила Самсонова. Шнайдер одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

За выход в финал турнира в Торонто Шнайдер сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Матч состоится завтра, 12 августа.

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Видео: YouTube / WTA