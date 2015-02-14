Теннисистка Мирра Андреева впервые выиграла турнир WTA

Россиянка завоевала титул в Unicredit Iasi Open.

Победительницей Unicredit Iasi Open, международного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории 250 с призовым фондом 232,4 тысяч евро, завершившегося в румынском городе Яссы, стала 17-летняя россиянка Мирра Андреева. В финале состязания девушка обыграла соотечественницу Элину Аванесян. Оппонентка отказалась от продолжения борьбы в третьей партии.

Отметим, что матч соперницы начали с задержкой из-за сильного ливня. Затем организаторы мероприятия долго приводили грунтовое покрытие в порядок. В третьей партии Аванесян вела со счетом 5:2 и 40:15, но Андреева сумела отыграть у нее два матчбола, после чего спасла себя в тай-брейке. Победа в данной игре позволил россиянке подняться в профессиональном рейтинге на 23 место с 32 позиции. Пока что она занимает высшее для своей карьеры место в списке атеннисистов. Известно, что после Румынии Мирра Андреева отправится на летнюю Олимпиаду в Париже. Там спортсменка выступит в одиночном разряде, а также в паре с Дианой Шнайдер и миксте с Даниилом Медедевым.

Напомним, что три месяца назад в начале весенней грунтовой серии Мирра Андреева в двух сетах обыграла Аванесян во втором круге турнира категории 250, проводимого во французском городе Руане.

Аванесян пробилась в полуфинал турнира WTA в Румынии.

Фото и видео: YouTube / WTA