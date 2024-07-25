Аванесян пробилась в полуфинал турнира WTA в Румынии

Российская теннисистка Элина Аванесян пробилась в полуфинал турнира WTA в румынских Яссах.
Соперницей 76-й ракетки мира в четвертьфинале турнира была румынская спортсменка Жаклин Кристиан. Аванесян одержала победу со счетом 7:5, 6:4.
Отмечается, что игра началась в среду, 24 июля, но была прервана из-за дождя. В полуфинале турнира россиянка сыграет против Хлоэ Паке из Франции.
Ранее мы сообщали, что Шнайдер стала победительницей турнира в Будапеште.
Видео: YouTube / WTA
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