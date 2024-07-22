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Шнайдер стала победительницей турнира в Будапеште

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Россиянка завоевала третий титул в карьере.

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA 250 в Будапеште.

В финале соперницей 28-й ракетки мира была белорусская спортсменка Александра Соснович. Шнайдер одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Шнайдер завоевала третий титул в карьере. В феврале нынешнего года россиянка стала победительницей турнира в Хуахине. В июне спортсменка завоевала титул в Бад-Хомбурге.

Ранее мы сообщали, что Алькарас выиграл у Джоковича в финале Уимблдона.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, александра соснович, будапешт, диана шнайдер
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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