Шнайдер стала победительницей турнира в Будапеште

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA 250 в Будапеште.
В финале соперницей 28-й ракетки мира была белорусская спортсменка Александра Соснович. Шнайдер одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Шнайдер завоевала третий титул в карьере. В феврале нынешнего года россиянка стала победительницей турнира в Хуахине. В июне спортсменка завоевала титул в Бад-Хомбурге.
Ранее мы сообщали, что Алькарас выиграл у Джоковича в финале Уимблдона.
Видео: YouTube / WTA
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