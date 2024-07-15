Алькарас выиграл у Джоковича в финале Уимблдона

Этот трофей стал для испанца 15-м в карьере.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона, проходящего на травяных кортах в Лондоне.

В финале соперником третьей ракетки мира стал сербский спортсмен Новак Джокович. Алькарас одержал победу со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Отметим, что Алькарас уже побеждал на Уимблдоне в 2023 году. Этот трофей стал для него 15-м в карьере.

Ранее мы сообщали, что Крейчикова стала победительницей Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon