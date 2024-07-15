Алькарас выиграл у Джоковича в финале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона, проходящего на травяных кортах в Лондоне.
В финале соперником третьей ракетки мира стал сербский спортсмен Новак Джокович. Алькарас одержал победу со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
Отметим, что Алькарас уже побеждал на Уимблдоне в 2023 году. Этот трофей стал для него 15-м в карьере.
Ранее мы сообщали, что Крейчикова стала победительницей Уимблдона.
Видео: YouTube / Wimbledon
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