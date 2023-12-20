Спортсменка завоевала второй в карьере трофей из серии турниров Большого шлема.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Уимблдона, проходящего на травяных кортах в Лондоне.

В финале соперницей 32-й ракетки мира была итальянская спортсменка Ясмин Паолини. Крейчикова одержала победу со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Крейчикова завоевала второй в карьере трофей из серии турниров Большого шлема. В 2021 году спортсменка выиграла "Ролан Гаррос". Всего за карьеру теннисистка завоевала восемь титулов.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledone