Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Уимблдона, проходящего на травяных кортах в Лондоне.
В финале соперницей 32-й ракетки мира была итальянская спортсменка Ясмин Паолини. Крейчикова одержала победу со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
Крейчикова завоевала второй в карьере трофей из серии турниров Большого шлема. В 2021 году спортсменка выиграла "Ролан Гаррос". Всего за карьеру теннисистка завоевала восемь титулов.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.
Видео: YouTube / Wimbledone
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