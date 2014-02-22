Встреча с Синнером продолжалась четыре часа.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона, проходящего на кортах Лондона.

Соперником пятой ракетки мира в четвертьфинале турнира был итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Встреча продолжалась четыре часа.

В полуфинале Уимблдона Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Игра состоится 12 июля.

Ранее мы сообщали, что Рублев вылетел в первом круге Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon