Рублев вышел в финал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Бостаде.
Соперником седьмой ракетки мира в полуфинале турнира был аргентинский спортсмен Франсиско Черундоло. Рублев одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.
В финале турнира в Бостаде Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет сегодня, 23 июля.
Ранее мы сообщали, что Рублев переиграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Бостаде.
Видео: YouTube / Tennis TV
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