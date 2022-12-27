Рублев вышел в финал турнира в Бостаде

Россиянин обыграл аргентинца Черундоло в полуфинале.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Бостаде.

Соперником седьмой ракетки мира в полуфинале турнира был аргентинский спортсмен Франсиско Черундоло. Рублев одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

В финале турнира в Бостаде Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет сегодня, 23 июля.

Ранее мы сообщали, что Рублев переиграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Бостаде.

Видео: YouTube / Tennis TV