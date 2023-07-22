Рублев переиграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Россиянин сыграет в следующем туре турнира с аргентинцем.

Российский спортсмен Андрей Рублев обыграл немецкого представителя Александра Зверева в четвертьфинале международного турнира, организованного в шведском городе Бостаде. Общий призовой фон мероприятия в 2023 году составлчет порядка 560 тысяч евро. Игра между оппонентами завершилась с результатом 6:2, 6:3 в пользу второй ракетки соревнования. Продолжительность матча на корте составила 1 час 7 минут. Напомним, что таким образом счет личных встреч между теннисистами стал 5-2 в пользу немецкого теннисиста. В следующем раунде Андрей Рублев сыграет с победителем встречи с Федерико Кориа из Аргентины или с его соотечественником Федерико Черундоло

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV