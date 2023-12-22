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Рублев выиграл турнир в Гонконге

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Теннисист завоевал 15-й трофей под эгидой ATP.

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Гонконге, призовой фонд которого составил более 660 тысяч долларов.

В финале соперником пятой ракетки мира был представитель Финляндии Эмиль Руусувуори. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Отметим, что для Рублева этот трофей стал первым в нынешнем году. Всего на счету теннисиста 15 побед на турнирах ATP.

Ранее мы сообщали, что Джокович стал победителем Итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, андрей рублев, гонконг, эмиль руусувуори
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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