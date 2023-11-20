Теннисист установил новый рекорд по количеству побед на турнире.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, который прошел в Турине.

В финале турнира соперником первой ракетки мира стал итальянский спортсмен Янник Синнер. Джокович одержал победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Благодаря этой победе Джокович стал рекордсменом Итогового турнира ATP. Серб стал семикратным победителем турнира. Он обошел по этому показателю Роджера Федерера, который побеждал шесть раз.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV